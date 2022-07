Thiem gewinnt Krimi ++ Weißhaidinger ohne Medaille

Dominic Thiem steht in Gstaad nach einem Tiebreak-Krimi im Achtelfinale, leider keine Medaille holt Lukas Weißhaidinger bei der Leichtathletik-WM und Vorfreude auf den Frauenfußball-EM-Kracher Österreich vs. Deutschland - das und noch mehr sind Ihre Themen bei den Krone Sport-News mit Moderatorin Michaela Mayer am Mittwoch, dem 20. Juli.