Raus aus dem fossilen Würgegriff

Die Klimakrise wird mehr und mehrspürbar. Die Folgen wie Unwetter und Gletscherrückgänge sind im Alltag angekommen. Der Krieg in der Ukraine verschärft die Lage am Energiemarkt und stellt unsere Gesellschaft vor große Herausforderungen. In Österreich, dem Land in dem wir stolz sind auf unsere Wasserkraft? Ja, auch in Österreich! Denn auch wir sind beim Strom auf fossile Energieträger, in erster Linie Gas, angewiesen. Diese Abhängigkeit spüren wir schmerzlich. Gibt es gar keine Lösung? Doch, die Antwort - neben dem noch sorgsameren Umgang mit Energie - ist der Ausbau der Erneuerbaren.