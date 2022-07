Ein Reiseziel, das auf Ihre Bucket List gehört!

Drei Tage Urlaub für ein komplettes Erlebnis

Stellen Sie sich einen Urlaub vor, in dem Sie sich im Herzen der Natur befinden, aufwachen und bevor Sie das lokale Frühstück genießen, zum Yoga in der Natur gehen. Sie setzen Ihren Tag „auf der anderen Straßenseite“ fort und erkunden einen der schönsten Nationalparks der Welt. Über die Plitvicer Seen werden wir nicht viel verraten, es reicht aus, wenn Sie in Google eintippen, was der schönste Nationalpark Europas ist. Aber wir verraten Ihnen, was viele Touristen nicht wissen und erst bei der Ankunft entdecken — nämlich, dass der Nationalpark nur eine Attraktion von vielen ist. Wenn Sie die Tiefe mögen, besuchen Sie die Barać-Höhlen oder den Grabovača-Höhlenpark. Für Geschichtsliebhaber bietet sich die Altstadt von Drežnik sowie Rastoke, die einzige Mühlensiedlung dieser Art in Kroatien, an.