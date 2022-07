Österreichs Nummer 1 nahm eindrucksvoll Revanche

Gerade einmal 83 Minuten dauerte es, bis sich Julia Grabher (WTA-Nr. 144) in der ersten Qualifikationsrunde des WTA 250er-Sandplatzturniers von Palermo (It) mit einem glatten 6:4, 6:1-Sieg an Podoroska (WTA-Nr. 211) revanchiert hatte. Zwar musste die Heeressportlerin in Satz ein Break hinnehmen, allerdings durchbrach sie das Aufschlagspiel ihrer, um ein Jahr jüngeren, Gegnerin gleich zweimal. Im zweiten Durchgang nutzte Grabher ihre zwei Break-Chancen eiskalt und schaffte damit souverän den Einzug in die zweite und letzte Quali-Runde.