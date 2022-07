Werden Sie im SchokoMuseum selbst zum Chocolatier

Auch das Thema Nachhaltigkeit kommt im Museum nicht zu kurz und die Besucher erfahren unter anderem, was es genau mit dem Thema „Fairtrade“ bei Kakao und dem Gütesiegel dafür auf sich hat oder warum Heindl in der Produktion auf Photovoltaik, Wärme-Rückgewinnung und Grander Wasser setzt. Und ein Geheimnis, was die süßen Köstlichkeiten der Confiserie betrifft, wird auch gelüftet: Woher die Zutaten für die erlesenen Pralinen stammen und welch hohen Stellenwert der Begriff „Qualität“ bei Heindl hat. So viel sei verraten: Regionalität spielt eine große Rolle und auch „Bio“ kommt zur Sprache.