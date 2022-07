Tickets für rasante Action mit Brad Pitt gewinnen

Erfrischend, dass es sich bei „Bullet Train“ weder um die x-te Fortsetzung eines Hits noch um ein Remake handelt, sondern um eine neue und bislang noch nie verfilmte Geschichte. Brad Pitt spielt in dem Film basierend auf dem Roman von Kotaro Isaka die Hauptrolle als Ladybug. Der vom Pech verfolgte Auftragskiller ist entschlossen, seinen Job in Ruhe und Frieden zu erledigen, nachdem in letzter Zeit zu viele Dinge aus dem Ruder gelaufen sind.