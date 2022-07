Hohe Windkraft-Potentiale in Kärnten nutzen

„Die heurigen Unwetterereignisse führen sehr drastisch vor Augen, dass wir keine Zeit zu verlieren haben. Wir sind gefragt, jetzt sofort alle Hebel in Bewegung zu setzen, um die Klimakrise zu verhindern. Die Umsetzung von Klimaschutz- und Energieprojekten erfolgt direkt in den Bundesländern – so auch in Kärnten. Es gilt die Verantwortung wahrzunehmen. Um die Klimaneutralität bis 2040 erreichen zu können, muss die Stromerzeugung in Kärnten zumindest verdoppelt werden. Hier sind vor allem die Windkraft und die Sonnenenergie gefragt, denn sie haben in Kärnten die größten noch nutzbaren Potenziale.“

Martina Prechtl-Grundnig, Geschäftsführerin Dachverband Erneuerbare Energie Österreich (EEÖ)