Live bei Beach-Volleyball-Spektakel in Wien dabei!

„Wir sind da mitten in der Stadt, das hat schon was. Das letzte Jahr war ein Erfolg, deshalb bleiben wir hier“, sagt Veranstalter Hannes Jagerhofer. Die Donausinsel sei Pandemie-bedingt aktuell einfach unmöglich. Sportlich sind bei dieser EM pro Geschlecht acht Nationen am Start. In den jeweils zwei Vierer-Gruppen muss man in die Top-Drei, um die Aufstiegschance zu wahren.