„Guglhupfgeschwader“: Mit krone.at zur Premiere

Der Eberhofer ist endlich zurück: Nach den großen Erfolgen der Vorgängerfilme, von denen allein die letzten zwei („Leberkäsjunkie“ und „Kaiserschmarrndrama“) jeweils über 200.000 ZuschauerInnen in Österreich begeistert haben, geht die Kultkrimireihe mit „Guglhupfgeschwader“ nun in die achte Kinorunde. Diesmal hat Bayerns entspanntester Dorfpolizist zwischen Paartherapie und Rotlichtmilieu wieder alle Hände voll zu tun - und soll dabei auch noch Gefühle zeigen. krone.at verlost 50 x 2 Tickets für die Premiere des unterhaltsamen Sommer-Highlights am 4. August in der Wiener Millenium City!