Stadt Wien wälzt Pläne für die große Gaskrise!

Niemand soll im Winter frieren. Doch was passiert, wenn es zu einem vollständigen Gasstopp kommt? Während in anderen Ländern schon fertige Notfallpläne vorliegen, wird in Wien derzeit noch evaluiert. Eines steht aber fest: Private Haushalte und die kritische Infrastruktur werden am längsten versorgt. Aufgrund der Unsicherheit zukünftiger Gaslieferungen denkt aber auch die Stadt über Energiesparmaßnahmen nach. Die Messehalle in der Leopoldstadt etwa könnte als beheizte Notunterkunft für ältere Menschen und Geringverdiener vorbereitet werden. Indes zeigen wir, wie man ganz einfach zu Hause Energie sparen kann.