ÖFB-Frauen vs. Nordirland ++ Formel 1-GP Spielberg

Österreichs Frauen-Fußballnationalteam will heute bei der EM gegen Nordirland punkten, Jubel bei Charles Leclerc nach seinem Sieg beim Formel 1-Grand Prix in Spielberg und siebenter Wimbledon-Titel für Novak Djokovic - das und noch mehr sind Ihre Themen bei den Krone Sport-News mit Moderatorin Michaela Mayer am Montag, dem 11. Juli.