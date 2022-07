„Ein psychologischer Hauptgewinn“ für Leclerc

DEUTSCHLAND:

„Frankfurter Allgemeine Zeitung“: „Der Halbzeit-Grand-Prix der Formel 1 verspricht Spannung für die zweite Hälfte. Mit seinem fünften Sieg in der Königsklasse hat der Monegasse Charles Leclerc in einer Zitterpartie wieder Boden auf WM-Spitzenreiter Max Verstappen gutgemacht, der beim Großen Preis von Österreich nur Zweiter werden konnte, weil der zweite Ferrari von Carlos Sainz brennend ausrollte. In der WM-Wertung liegt Leclerc 38 Zähler zurück auf Rang zwei. In Spielberg gelang Mick Schumacher eine Art Durchbruch. Zum zweiten Mal in einer Woche holte der Deutsche Punkte, mit Rang sechs sein bisher bestes Formel-1-Ergebnis.“