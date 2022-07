Junger Alkolenker zerlegt sein Auto in Hallwang

Der 19-Jährige war gerade auf der Wiener Bundesstraße von Salzburg in Richtung Eugendorf unterwegs. Im Gemeindegebiet Hallwang überholte der Lenker am Ende der zwei Fahrspuren am Rennerberg einen PKW. Dabei kam er links von der Fahrbahn ab und prallte gegen die Gehsteigkannte. Der PKW des Oberösterreichers überschlug sich mehrmals, prallte gegen einen Baum und kam zum Stillstand.