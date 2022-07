„Aktion scharf“ an Grenze: 22 Aufgriffe pro Stunde

Deutlich und alarmierend steigende Asylantragszahlen und Aufgriffe von illegalen Migranten (Die „Krone“ berichtete ausführlich) sind unter anderem auch der Grund, weshalb die heimische Exekutive in der Nacht zum Freitag an der Ostgrenze des Landes - aktuell die Haupteinzugsschneise in Sachen illegale Migration - zur “Aktion scharf“ gerufen hat.