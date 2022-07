E-Bike: Jeder kann sich Traum von WM erfüllen

Einmal im Leben bei einer Weltmeisterschaft am Start stehen. Diesen Traum kann sich jeder - egal ob Radsportler, Profi oder Gelegenheitsradler - am 2. und 3. September in Ischgl erfüllen. Und es ist dabei egal, ob man an seine sportlichen Grenzen gehen möchte oder ein atemberaubendes Rennen in traumhafter Kulisse am E-Bike genießen möchte: Bei der „E-Bike-WM für Jedermann“ findet man genau das Richtige.