Mehr Aktivität in den Arbeitsalltag einbauen

Ob man läuft, wandert, mit dem Fahrrad in die Arbeit radelt oder im Garten arbeitet - bei der Firmenchallenge Österreich zählen die Bewegungsminuten! Die Mission ist es gemeinsam mit Partnern und den vielen Firmenverantwortlichen in Österreich Bewegung und Sport nachhaltig in den Alltag der Menschen zu bringen. Denn die Österreicherinnen und Österreicher bewegen sich mehrheitlich zu wenig, wie aus einer Studie der WHO hervorgeht.