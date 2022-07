Rekord bei EuroMillionen: 230 Mio. Euro im Topf!

Bei EuroMillionen winkt jetzt ein Rekordgewinn, nachdem es bei der letzten Ziehung erneut in keinem der teilnehmenden neun Länder einen Wettschein mit den „5 plus 2 Richtigen“ gab. Somit geht es bei der Ziehung am Freitagabend um eine Summe, die es bisher noch bei keinem Glücksspiel in Europa gegeben hat. Mehr als 215 Millionen Euro bleiben im Topf, und die erhöhen sich jetzt auf exakt 230 Millionen Euro!