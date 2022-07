Sehen Sie „Bullet Train“ zusammen mit Brad Pitt

Sehen Sie den Film gemeinsam mit Brad Pitt in Berlin

Mit krone.at haben Sie jetzt die einmalige Chance, das Filmhighlight schon vorab - und gemeinsam mit den Stars - zu sehen. Wir schicken zusammen mit Cineplexx einen Leser plus Begleitung zum Red Carpet Screening Event von „Bullet Train“ am 19. Juli nach Berlin inklusive Flug und Übernachtung im 4*Hotel. Mit dabei sind auch Brad Pitt und seine Co-Stars Joey King, Aaron Taylor-Johnson und Brian Tyree Henry sowie Regisseur David Leitch. Einfach das Formular am Ende des Beitrags ausfüllen und schon machen Sie mit!