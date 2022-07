Genuss-Gutscheine für Pizzeria „Wolke“ zu gewinnen

In jedem Fall sind alle Ingredienzien frisch sowie handverlesen und die Pizzen gibt es in allen Farben des Regenbogens. Zu den Bestsellern gehört die Pizza „Viola“, bei der der Teig mit lila Süßkartoffel-Creme, statt mit klassischer Tomatensauce, bestrichen wird. In Kombination mit gehobelten lila Süßkartoffeln, Burrata, roten und gelben Tomaten aus Süditalien und Basilikum-Pesto verspricht Viola ein Geschmackserlebnis der besonderen Art.