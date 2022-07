Sieg für Dominic Thiem ++ Ronaldo vor Wechsel?

Erleichterung bei Tennis-Ass Dominic Thiem: Der 28-Jährige kann beim Challenger in Salzburg seinen ersten Sieg nach der Rückkehr von der Verletzungspause einfahren, indessen treffen die ÖFB-Frauen rund um Irene Fuhrmann im EM-Auftakt-Schlager auf Gastgeber England und englische Fans befürchten, dass Cristiano Ronaldo Manchester United verlassen könnte! Was an den Gerüchten dran ist und noch spannende Themen, sehen Sie in den Krone Sport-News mit Moderatorin Katie Weleba.