SodaStream-Sprudler DUO und BIO Sirupe zu gewinnen

Einfach kaltes Leitungswasser in die Glas- oder Kunststoffflasche füllen und das Wasser nach Belieben aufsprudeln. Dann die gewünschte Menge Sirup in die Flasche oder ins Glas geben und genießen! Verfeinern lässt sich der Mocktail mit frischen Früchten oder Kräutern - und wird so im Handumdrehen zum neuen Lieblingsdrink.