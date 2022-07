Thiem will gewinnen ++ Premiere League Skandal

Dominic Thiem steht beim ATP-Challenger in Salzburg vor der großen Chance, nach sieben Erstrunden-Niederlagen, den ersten Sieg seit seinem Comeback einzufahren, in der Englischen Premiere League wird ein Profi-Spieler wegen des Vorwurfs der Vergewaltigung festgenommen und der Sohn von Alexander Wurz, Charlie, lässt in der Italienischen Formel 4 aufhorchen! Das und noch mehr sehen Sie heute mit Moderatorin Katie Weleba, in den Krone Sport-News.