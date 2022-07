Jagd nach Talenten: Zwei Österreicher im NHL-Draft

Die „Krone“ erwischte Marco gestern in Ottawa, wo er gerade ein Trainingslager einlegt. „Es gibt einige Dinge, die besser sein könnten, wie die Schusstechnik. Daran arbeite ich.“ Heute geht’s dann mit dem Auto nach Montreal. Papa Peter (sein Manager!) und Mutter Michaela sind auch als Unterstützung dabei. „Klar ist der Draft etwas Besonderes, natürlich bin ich aufgeregt. Aber ich weiß auch, dass er allein nichts aussagt. Du musst weiter hart an dir arbeiten, Nur das zählt. Um am Ende in der NHL zu spielen“, so Marco.