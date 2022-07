Lesespaß mit Dog Man & Captain Underpants gewinnen

Er ist halb Polizist, halb Hund - die Rede ist natürlich vom weltberühmten Superhelden Dog Man aus der gleichnamigen Bestseller-Reihe von Dav Pilkey. Der liebenswerte und chaotische Hunde-Superheld zählt zu den aktuell beliebtesten Comic-Figuren für junge Leser und ist mit seinem neuesten Band Nummer 9, „Dog Man: Schmutz und Sühne“, genau die richtige Lektüre für die Sommermonate. Das gilt auch für Captain Underpants - den Superhelden der zweiten Kult-Bücherreihe von Dav Pilkey verschlägt es in seinem neuesten Abenteuer, „Captain Underpants und die temporäre Misere der Lila-Lokus-Leutchen“ an einen total verrückten Ort. Wir verlosen jeweils 10 Exemplare der beiden Comics als Lesestoff, der in den Ferien garantiert für Lacher sorgt.