Richtigstellung

Am 25.3.2022 wurde auf krone.at berichtet, der Manager Prof. KR Ing. Siegfried Wolf hätte in SMS-Chats mit Jagderfolgen an der Seite von Immo-Jongleur René Benko geprahlt. Hierbei handelt es sich um einen bedauerlichen Irrtum. Die in Rede stehenden Chats stammen tatsächlich nicht von Herrn Prof. KR Ing. Wolf.