Fünf Verletzte durch waghalsiges Überholmanöver

Auto überschlug sich

Das Fahrzeug der Lenkerin überschlug sich nach dem Zusammenstoß und kam in einem Getreidefeld zu liegen. Bei dem Unfall wurden die beiden Fahrzeuglenker, sowie die in deren PKW mitfahrende Insassen unbestimmten Grades verletzt. Zwei Verletzte wurden mit dem Rettungshubschrauber in den Med Campus III nach Linz gebracht. Drei weitere Verletzte wurde mit Rettungsfahrzeugen des Roten Kreuzes in Klinikum Rohrbach eingeliefert.