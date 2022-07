„Karlchen“: Großes Abenteuer für kleine Zuschauer

Der kleine Hase Karlchen hat Geburtstag und kann es kaum erwarten. Er wird endlich fünf Jahre alt. Blöderweise stört seine kleine Schwester Klara immer wieder den Spaß. Denn die wird ausgerechnet an seinem Geburtstag krank und er wird deshalb immer wieder vertröstet. Dabei will er doch unbedingt Geschenke, und mit Mama und Papa zum See und angeln. Blöde Schwester.