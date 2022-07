Diese „Thor“-Packages sind des Donnergotts würdig

Nachdem Marvel zuletzt mit den „Eternals“ fast esoterisch unterwegs war und „Doctor Strange In The Multiverse Of Madness“ Elemente des klassischen Horrorfilms enthielt, darf bei „Thor: Love And Thunder“ wieder vor allem gelacht werden. Regisseur Taika Waititi („Jojo Rabbit“) hatte schon den Vorgänger „Thor: Ragnarok“ als skurrile Komödie inszeniert. Mit „Thor: Love & Thunder“ habe Waititi nun ein ganz neues Genre geschaffen, schwärmt Hauptdarsteller Hemsworth über den neuseeländischen Regisseur.