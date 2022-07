Tickets für das Metastadt Open Air gewinnen!

Am Samstag startet das Event mit den Haudegen von Element of Crime. Nachdem das letzte Österreich-Konzert im Dezember 2019 in der Wiener Stadthalle nicht nur fulminant, sondern auch restlos ausverkauft war, kommt Michael Kiwanuka - die Soul-Sensation - am Sonntag nochmals zurück nach Wien. Laut weiter geht es schließlich am Dienstag mit einer der größten britischen Rockbands aller Zeiten, Skunk Anansie. Und auch sonst ist für jeden Musikgeschmack etwas dabei: Der deutsche Rap-Superstar Sido kommt mit Special Guests. Die Herzensbrecher und Indie-Rocker The Kooks geben sich die Ehre. Pop-Stern Sarah Connor holt ihre „Herz Kraft Werke“ Tour nach. Und die mit dem Mercury Prize ausgezeichneten Alt-J sind nach 2018 endlich wieder in Wien zu sehen.