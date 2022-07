Horrorcrash in Silverstone ++ Vorbericht Spielberg

Wunder von Silverstone! Der Horrorcrash von F1-Pilot Guanyu Zhou sorgt beim GP von Großbritannien für Entsetzen. Der Überrollbügel „Halo“ wird für den Chinesen zum Lebensretter. Carlos Sainz feiert beim Formel 1-Krimi in Silverstone seinen ersten Sieg in der Königsklasse und Spielberg erwartet beim GP von Österreich am kommenden Wochenende einen Ansturm wie noch nie - das und noch mehr gibt’s in der neuen Folge von „Boxenstopp“ mit Moderatorin Michaela Mayer und Motorsport-Experte Richard Köck.