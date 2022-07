Gas-Einspeicherung steht nun unter Beobachtung

Es wird schön langsam eng bei Österreichs Gas-Einspeicherung für den kommenden Herbst und Winter: Seit einer Woche gelangt nunmehr signifikant weniger russisches Gas nach Österreich, und darüber hinaus wurde einiges von dem, was in den Gasbehältern bereits gespeichert war, nach Italien exportiert - Italien hat ein Recht darauf. „Gas-Einspeicherung ist ein Prozess von vielen Wochen und Monaten, aufgrund weniger Tage auf die Gesamtsituation zu schließen wäre somit verfrüht“ beruhigt E-Control-Vorstand Alfons Haber in „Nachgefragt“.