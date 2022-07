Mehr Klaus für Fans des Netflix-Hits zu gewinnen

Der Tod steht ihm... nicht so gut!

Als der 18-jährige Klaus aus der Umbrella Academy geworfen und ihm jegliches Geld gestrichen wird, macht er sich auf den Weg zu einem Ort, an dem seine schaurigen Talente noch geschätzt werden - Hollywood! Nachdem er einem Vampir-Drogenbaron ganz besonderen Stoff stiehlt und von den Höhen des magischsten Rauschs seines Lebens tief in den Abgrund stürzt, benötigt Klaus dringend Hilfe ... doch seine Geschwister sind diesmal nicht an seiner Seite, um ihn zu retten.