Stark alkoholisiert von Polizei gestoppt

Bei einem Verkehrsunfall in Mariapfarr kam ebenfalls am Freitag gegen 14 Uhr ein polnischer Pkw-Lenker im Kreuzungsbereich der B95 und L22 von der Fahrbahn ab. Laut Polizei wird Sekundenschlaf für die Ursache vermutet. Der Pkw-Lenker kollidierte mit einer Fichtenhecke. Glücklicherweise wurde der Lenker wurde verletzt. Am Pkw als auch an der Hecke entstand leichter Sachschaden. Der durchgeführte Alkoholtest ergab ebenfalls einen Wert von über 2,7 Promille. Auch diesem Lenker wurde der Führerschein vorläufig abgenommen. Anzeige folgt.