Novaks Wimbledon Farce ++ Pöltls Team-Comeback

Österreichs Tennis-Ass Dennis Novak beweist starke Nerven in Wimbledon, NBA-Star Jakob Pöltl feiert mit einem Sieg die Rückkehr ins Österreichische Basketball-Nationalteam und Lewis Hamiltons Mercedes könnte zum großen Problem in Silverstone werden! Das und noch mehr sehen Sie in den Krone Sport-News mit Moderatorin Katie Weleba.