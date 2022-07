Zellgesundheit: Länger jung mit Spermidin

Aufgrund der revolutionären Forschungsergebnisse an der Universität Graz hat Spermidin in den letzten Jahren weltweit an großer Aufmerksamkeit gewonnen. Spermidin kommt in hohen Konzentrationen in Nahrungsmitteln wie Weizenkeimen, Brokkoli, Grapefruits, Birnen und Sojabohnen vor. Das natürliche Polyamin ist in fast allen menschlichen Körperzellen zu finden. Die Menge von Spermidin im Körper erhöht sich bei einer Beschleunigung des Stoffwechsels, bei verlangsamtem Stoffwechsel und im Alter nimmt die Konzentration ab.