Schlagerstar Roland Kaiser in Wels erleben!

„Warum hast du nicht nein gesagt?“ Das Duett mit Maite Kelly wurde mit 120 Millionen Klicks nicht nur zum YouTube-Hit, sondern spielte sich auch direkt in die Herzen der Fangemeinde. Wenn Schlagerstar Roland Kaiser am 19. Juli in der Messe Wels zu Gast ist, dann feiert mit ihm eine treue Community, die bei den Songs richtig sattelfest ist.