Aufräumarbeiten nach Unwettern ++ NATO-Erweiterung

Die Aufräumarbeiten nach den schweren Unwettern in Kärnten dauern an. Die Infrastruktur muss wiederhergestellt werden. Und: Die Erweiterung der NATO ist eine heikle Angelegenheit. Russland taktiert und wartet ab. Das sind unter anderem die Themen bei den „Krone“-News am Donnerstag, den 30. Juni.