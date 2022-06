Novaks Wimbledon-Erfolg ++ U19 verpasst WM-Ticket

Österreichs Tennis-Ass Dennis Novak zieht in Wimbledon in die zweite Runde ein, für Martin Scherbs U19-Nationalteam platzt der Traum von der WM 2023 in Indonesien und Prince-Kevin Boateng kündigt sein Karriere-Ende an, während Mario Götze den Trainingsauftakt feiert. Das und noch mehr sehen Sie heute in den krone Sport-News mit Moderatorin Katie Weleba.