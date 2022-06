Defekt löste Trafo-Brand in Saalfelden aus

Der Brand der Trafo-Station ereignete sich in der Berglandsiedlung in Saalfelden. Nach dem laut Polizei „intensiven Löscheinsatz“ der Feuerwehr stellte ein Brandermittler markante Abbrandspuren an der Zuleitung zu den Trafos fest. Dies dürften „mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit“ den Brand ausgelöst haben. Nach dem „Brand aus“ wurden sofort Reparaturarbeiten durchgeführt, um die Stromversorgung in dem Bereich wieder herstellen zu können. Der geschätzte Gesamtschaden beträgt laut Polizei rund 10.000 Euro.