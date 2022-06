So wird jedes Urlaubsabenteuer zur sicheren Reise

American Express steht Ihnen im Urlaub stets zur Seite

Was auch immer Sie im Urlaub vorhaben, mit der American Express Platinum Card wird jedes Abenteuer zu einer sicheren Reise. Sie können sich jederzeit online über die inkludierten Versicherungsleistungen Ihrer Karte informieren und Ihr Versicherungszertifikat herunterladen. Und auch wenn der Urlaub einmal nicht so läuft wie geplant, steht Ihnen American Express zur Seite. Als Inhaber einer Platinum Card haben Sie die Möglichkeit medizinische Hilfe in Anspruch zu nehmen, ein nahegelegenes Krankenhaus oder einen Arzt in Ihrer Sprache zu finden, und neue Versicherungsfälle einzureichen. Jederzeit und egal wo auf der Welt Sie sich befinden.