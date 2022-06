Tempo 100 wird in St. Pölten zum Reizthema

Die Diskussion um Tempo 100 auf der Westautobahn bei St. Pölten ist um ein Kapitel reicher. Denn seit der Gemeinderatsresolution hat sich nicht viel getan. Für die Bürgerrechtsorganisation Xund’s Leben Grund genug, alle Parteien zu einer gemeinsamen Bestandsaufnahme zu bitten. „Wir wollen wissen, was bisher passiert ist, um der Resolution für ein Tempolimit Nachdruck zu verleihen“, erklärt Initiator Rudolf Kernstock. Unter dem Motto „Enkeltaugliche Lärmschutzoffensive in St. Pölten“ soll der jährlich steigenden Lärmbelästigung ein Riegel vorgeschoben werden. So weit der Plan. Kernstock: „Wir erwarten, dass endlich Maßnahmen gesetzt werden.“