Viertes Mal beim Highlight des Jahres

Auch diese Saison lief es anfangs nicht ganz rund, der Wahl-Salzburger hatte mit Verletzungen, Corona und einer neu-entdeckten Fichten-Allergie zu kämpfen. Dank guter Vorbereitung in Andorra ist der 28-Jährige nun aber bereit für das Jahreshighlight. „Ich fühle mich gut. Das Training in Andorra lief nach Plan, in Woche eins muss ich mich noch etwas reinkommen, damit ich dann in Topform bin“, so Mühlberger, der vorerst keine Freiheiten bekommt, seinem Kapitän Enric Mas unterstellt ist.