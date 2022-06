Angeklagter Pfleger lernte Opfer im Spital kennen

Der Angeklagte fand nach seiner Flucht aus Syrien hier Arbeit als Pfleger. Beide Opfer hat er am Arbeitsort, einem Salzburger Spital, kennengelernt. „Er hat seine Funktion ausgenutzt, um Kontakt aufzunehmen“, sagte der Ankläger. Eine bereits verheiratete Frau fand ihn während ihres stationären Aufenhalts anfangs charmant, wie Zeugen schildern, denen sie sich später anvertraut hat: Es kam am 7. Jänner zu einem Treffen und auch zum Geschlechtsverkehr. Doch dabei soll er eine andere Seite gezeigt haben: „Er hat sie geschlagen, an den Haaren gerissen und sie missbraucht“, so eine Zeugin. Erst Monate später hat die Frau Anzeige erstattet.