Erster Affenpocken-Verdachtsfall in Salzburg

Derzeit gibt es in Österreich rund zwanzig bestätige Fälle der fieberhaften, pockenähnlichen Viruserkrankung, die alle mild verlaufen sind. Seit Dienstatg Nachmittag gibt es den ersten starken Verdachtsfall in der Stadt Salzburg. Ein 29-Jährige Mann dürfte sich in München angesteckt haben. Der Salzburger befindet sich mittlerweile in häuslicher Quarantäne, der endgültige Laborbefund wir in zwei tagen erwartet.