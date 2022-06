ÖFB-Team braucht Sieg ++ Wimbledon ohne Berrettini

Der ÖFB-Nachwuchs kämpft heute um das WM-Ticket, Mitfavorit Matteo Berrettini verpasst wegen Corona den Tennis-Grand-Slam in Wimbledon und was macht Ski-Ass Manuel Feller eigentlich im Sommer? - das und noch mehr sind Ihre Themen bei den Krone Sport-News mit Moderatorin Michaela Mayer am Dienstag, dem 28. Juni.