Konzerterlebnis mit Melissa Naschenweng in Wels

Sie steht auf „Bergbauernbuam“, trägt meist pinke Lederhosen und liebt es, auf ihrem Akkordeon den Fans so richtig einzuheizen! Wenn Melissa Naschenweng am 18. Juli in der Messe Wels zu Gast ist, gibt es kein Halten mehr. Die Sängerin ist aber nicht alleine, sondern wird noch dazu von ihrer Band begleitet. Somit gibt es die volle Wucht an Naschenweng-Hits, zu denen ganz sicher auch das Tanzbein geschwungen wird - und das am besten in Dirndl und Lederhose.