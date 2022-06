Fotos von drei Verdächtigen zu Schlägerei in Linz

Am vergangenen Sonntag, den 25. Juni gegen 20:45 Uhr, gab es in Linz am Taubenmarkt ein Raufhandel zwischen 15 bis 20 Jugendliche. Die alarmierte Polizei konnte dort eingetroffen etwa 200 Personen, überwiegend Jugendliche antreffen. Dabei kristallisierten sich drei verletzte Personen hervor, die zuvor an der Pride Parade teilgenommen hatte. Die Rettung verständigt wurde.