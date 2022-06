Wahnsinnsdreh: Suppe geht in sozialen Medien viral

Die Inderin erzählt darüber, dass sie in Europa studierte und dass sie oft von Maggis Ramen-Suppe gerettet wurde, wenn der Hunger sie gepackt hatte. Zurück in Indien entschied sie sich, die Suppe nachzukochen. Und das Ergebnis ging auf TikTok viral. Was womöglich mit seiner Konsistenz zu tun hat.