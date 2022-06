Auf dem Weg zur klimaneutralen Tourismusregion

Zu dem dreitätigen Event wird unter anderen ORF-Wetterfrosch Markus Wadsack erwartet. Wadsack ist Meteorologe und beschäftigt sich seit Jahren intensiv mit dem Klimawandel und seinen Folgen, die er bereits in Buchform herausgebracht hat. Den Auftakt zu dem Summit macht am Mittwochabend das Setzen von Baumpflanzen in die Klimaerde durch Schüler in der Klimaarena.