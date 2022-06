Nach Hagelschäden droht Gemeinde jetzt mit Abbruch

Kritik an „Drohschreiben“

Während ÖVP-Bürgermeister Johann Bauer das traurige Jubiläum zum Jahrestag mit einem Besuch von Landtagspräsident Karl Wilfing beging, droht man den Nachzüglern bei der Sanierung nun mit der Abrissbirne. In einem Schreiben der Gemeinde werden die Betroffenen aufgerufen mitzuteilen, ob und in welchem Ausmaß die Sanierungsmaßnahmen jetzt endlich umgesetzt werden. Sollte keine Rückmeldung erfolgen, droht man sogar mit dem Abbruch.